توقف آلاف الأجهزة المتصلة بـ"إكس بوكس" في هذا الموعد

قامت شركة مايكروسوفت باتخاذ قرارا صعب يؤثر على جميع مالكي أجهزة إكس بوكس، مع إعلان الشركة إيقاف جميع الأجهزة غير المعتمدة منها رسميا عن العمل اعتباراً من 17 نوفمبر.

وذكر بعض المستخدمين عبر المنتديات أنه بدأ يظهر على الشاشة رسالة خطأ تحمل الرقم 0x82d60002، وتقول: "الملحق المتصل بجهاز إكس بوكس غير معتمد رسمياً. استخدام الملحقات غير المعتمدة يضر بتجربتك في الألعاب. لهذا السبب، سيتم حجب الملحق غير المعتمد من الاستخدام".

وبحسب بعض المنشورات أن الملحقات، بالإضافة إلى أجهزة التحكم التي تباع من المتاجر خارج أنظمة أكس بوكس، سوف تتأثر بهذا التحديث.

ويشير موقع "ويندوز سنترال" الإلكتروني إلى أن هذه المشكلة سوف تمثل تحولا كبيرا في تجربة اللاعبين على كل الملحقات، التي ليس لديها ختم الموافقة رسميا من "إكس بوكس".

ويتداول بعض المستخدمين معلومات تفيد بأن هذا القرار الجديد يأتي نتيجة الدراسات التي عملت عليها مايكروسوفت بالفترة الأخيرة، من أجل تطبيق إجراءات أمان جديدة لفرض قيود على الإدخالات، التي يمكن أن تضيف مزايا غير عادلة في الألعاب، أو تتلاعب بالقوانين وطرق الاستمتاع بجهاز إكس بوكس.

وفي حين من غير المعروف عدد هذه الملحقات التي سوف تتأثر بهذه السياسة، إلا أنه من المتوقع أن تكون الأجهزة المنتجة من قبل شركة Turtle Beach و Razer على بر الأمان بفضل تضمينها رقاقة أمان معتمدة من مايكروسوفت.