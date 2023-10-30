الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، والتي تقام تحت شعار "نتحدث كتباً" في الفترة من 1-12نوفمبر، بإصداراته الجديدة، وبعدد كبير من الفعاليات التي تهمّ الطلبة والباحثين، وهو يحرص على اغتنام أيام المعرض لاستكمال مجموعات مكتبته من الإصدارات الجديدة.

وحول هذه المشاركة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إننا نحرص على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يمثل تظاهرة ثقافية كبرى، وهو من أبرز معارض الكتب في العالم، وتأتي مشاركتنا في هذا العام تعزيزاً لثقافة القراءة في تاريخ دولة الإمارات واستدامتها، وللدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على الصعيد الثقافي، وهو يؤدي دوره في توثيق ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، كما أننا نستهدف من المشاركة مدّ جسور الحوار مع المشاركين والزوار من شعوب العالم، وإثراء المشهد الثقافي بالبعد التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: ونتطلع من خلال مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض إلى إطلاع الجمهور على الخدمات التي نقدمها على الصعيد الثقافي والعلمي، وعلى الفعاليات الكبرى التي يضطلع بها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد أنجز بنجاح وتميز تنظيم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي استضافته أبوظبي، ومؤتمر الإمارات الدولي للتاريخ الشفاهي في الشهر الماضي، ونحن على موعد قريب مع مهرجان الشيخ زايد والذي صار فيه جناح "ذاكرة الوطن" جزءاً أساسياً ومحطة أنظار الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن الأطفال والطلبة على موعد مع العديد من البرامج التعليمية الحضورية والافتراضية بما يثري معارفهم بتاريخ وطنهم وتراثه، ويعزز لديهم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، ويغرس في نفوسهم المبادئ الوطنية النبيلة، ويرسخ الهوية الوطنية لديهم.

هذا وستلقي الدكتورة حسنية العلي مستشار التعليم بالأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة بعنوان: "الإمارات وطن الاستدامة.. الشارقة نموذجاً"، وسيقوم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتكريم الفائزين في مبادرة (كتّاب 71)، سيعزز الأرشيف والمكتبة الوطنية منصته المشاركة في المعرض بعدد من الإصدارات الجديدة التي تتكامل مع إصدارته السابقة من حيث تغطية المراحل التاريخية، وتنوع الموضوعات، وستشهد منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية -في القاعة رقم 5 الجناح 015- تدشين الجديد من الإصدارات، والعديد من الفعاليات المتنوعة الموجهة إلى الأطفال والطلبة.