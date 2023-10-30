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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رحيل القمص تادرس سمعان بايبارشية أبو قرقاص

القمص تادرس سمعان
القمص تادرس سمعان
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رحل القمص تادرس سمعان كاهن كنيسة القديس مارجرجس بأتليم بايبارشية أبوقرقاص عن عمر يناهز 76 سنة بعد خدمة كهنوتية طويلة أمتدت الي أكثر من 44 سنة 

ولد الراحل في 7 يوليو 1947 وسيم كاهن في 24 فبراير 1979 ونال درجة القمصية في 19 نوفمبر 2008 وستتم الصلاة علي الراحل اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 الساعة الثانية عشر ظهرا بكنيسة مارجرجس بأتليم .

وسوف يترأس الصلاة الانبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لانبا فيلوباتير اسقف ابوقرقاص وتوابعها ومجمع كهنة الايبارشية في رحيل الاب المبارك القمص تادرس سمعان كاهن كنيسة مارجرجس باتيلم ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته ولأسرته

القمص تادرس سمعان كاهن كنيسة القديس مارجرجس أتليم إيبارشية أبوقرقاص خدمة كهنوتية الصلاة الانبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص قداسة البابا تواضروس الثاني