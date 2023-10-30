حزب المؤتمر: الاتصال بين السيسى وبايدن أكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكي جو بايدن، تطرق للعديد من المحاور بشأن القضية الفلسطينية، أبرزها ضرورة التوصل لهدنة.

وأوضح غنيم، أيضا أن الاتصال أكد علي أهمية تعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومن ثم مصر تلعب دورا محوريا فى القضية، والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" ومن الموضوعات الحيوية التي تطرق إليها الاتصال هو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن مصر دعمت ولا تزال فلسطين قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، وذلك دائما دور محورى وحيوى اتسم على مر التاريخ بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح، فالهدف الرئيس للدولة المصرية خلال هذه الفترة هو دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية، وهو ما متع القاهرة بثقة دولية كبيرة في قدرتها على التوفيق بين أطراف الازمة وحل الصراعات المتكررة على مدى العقود السابقة، وتحتل فلسطين مكانة خاصة لدى قلوب الشعب المصرى، واتضح ذلك جليا خلال الأزمة الأخيرة.