الطاقة الذرية تستضيف اجتماعات الخبراء لمناقشة نتائج مشروعات "الأفرا"

تستضيف هيئة الطاقة الذرية المصرية فاعليات اجتماعات الخبراء لمناقشة نتائج المشروع" مشروعات الأفرا" بعد مرور عامين على انطلاقه في يناير 2022 والذي تشارك فيه 13 دول أفريقية وتشمل مصر، جنوب أفريقيا، راوندا، نيجيريا، المغرب، موريشيوس، موريتانيا، ليبيا، كينيا، غانا، أثيوبيا، ايسواتيني والجزائر. وستستمر الاجتماعات من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2023.

وفي هذا الإطار تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مشروع للتعاون الفني بين البلدان الأفريقية من خلال مشروعات الأفرا وذلك بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لدول القارة من خلال تطوير نظم متكاملة لإنتاج المحاصيل الزراعية والتعامل مع التربة والثروة الحيوانية على مستوى بعض المشروعات المختارة وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية.

وقد افتتح اجتماع الخبراء الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية و فيكتور تسوما ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور محمد كساب الاستاذ المساعد بقسم بحوث الاراضي بالهيئة والمنسق الوطني للاجتماعات والدكتور إبراهيم أوسامي حسن المنسق الوطني للإنتاج النباتي والدكتور ولاء فكري حسانين المنسق الوطني للإنتاج الحيواني . وقد أعرب الحاج في كلمته بشكر ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والترحيب بالخبراء من الدول الأفريقية المشاركة كما رحب بالدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عصام ياسين عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب و العلماء الحاضرين من الجهات المصرية متمنياً التوفيق لهم في الاجتماعات للوصول إلى مشروعات تنموية حقيقية متكاملة تهدف إلى تحقيق الامن الغذائى للبلدان الأفريقية

في حين تلقي التغيرات المناخية بتبعات كبيرة على حياة الإنسان والحيوان والتربة الزراعية في البلدان الأفريقية حيث يعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان القارة الافريقية على الزراعة والرعي مما خلق أوضاعاً شديدة الخطورة في بعض البلدان.

وطبقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تهدد موجات الجفاف الحالية بنفوق نحو 30 مليون رأس من الماشية في شرق أفريقيا اي نحو 20 في المائة من مجمل الثروة الحيوانية في القارة والبالغ عددها نحو 160 مليون رأس، كما تشير أيضاً إلى تراجع الإنتاج الزراعي في افريقيا بنحو 20 في المائة في خلال العامين الماضيين بسبب التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية الناجمة عنه. ونتيجة لهذه التغيرات المناخية تواجه القارة الأفريقية تدهوراً شديداً في وضع الأمن الغذائي فيها، حيث بلغ عدد المتضررين من أزمة الغذاء الراهنة حوالي 346 مليون شخص وفقًا لأحدث التقديرات.

كما يتسم نمط النمو الاقتصادي في معظم البلدان الأفريقية بضعف التكيف مع التكنولوجيات الحديثة، ولا سيما في القطاع الزراعي، وهو قطاع منخفض الإنتاجية إلى حد كبير حيث يعتمد على الزراعة التقليدية على نطاق واسع. لذا نجد أن الكميات التي يتم إنتاجها منخفضة نسبيًا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، مع استخدام ممارسات الإنتاج غير المستدامة من قبل غالبية المزارعين. فعلى سبيل المثال، تقل انتاجية محاصيل الحبوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن 2000 كجم/هكتار، مقارنة بـ 5000 كجم/هكتار في شرق المحيط الهادئ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض إنتاجية الزراعة التقليدية له أيضاً مستوى منخفض من القيمة المضافة.



وقد صرح الدكتور محمد كساب المنسق الوطني للاجتماعات بأن الاجتماعات ستناقش الموقف الوطني للدول المشاركة وكذلك تبادل خبرات التنفيذ والدروس المستفادة، كذلك مشاركة ومناقشة التقنيات النووية وغيرها والاستراتيجيات اللازمة للتنفيذ الناجح للمشروعات من خلال الخبراء التقنيين كما تشمل ايضاً مراجعة الدعم التنظيمي و المؤسسي وسبل المضي قدمًا من أجل التنفيذ الناجح للمشروعات ووضع خطط العمل للمراحل القادمة مع الجداول الزمنية للتنفيذ. كما أوضح بأن المشروع يهدف إلى تطوير نموذج لزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى المزارع المختارة بالدول المشاركة بالمشروع بالأفرا من خلال نظام متكامل للمحاصيل والثروة الحيوانية باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد الممارسات الذكية المناخية ضمن النظام المتكامل لإنتاج محاصيل التربة والثروة الحيوانية.

وقد عرض الدكتور كوش أوسكار ممثل دولة كينيا والمنسق العلمي للمشروع ان التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الانتاج الزراعي في افريقيا وكذلك نقص الغذاء وان من اهم تحديات المشروع هو توصيل التكنولوجيات الجديدة لمستوى المزارعين في افريقيا.

وقد أشاد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأهمية انعقاد هذا الاجتماع للخبراء بمصر حيث يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات بين المعنيين بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وبحوث الاراضي فى مصر والدول الافريقية وذلك لدعم الاطار الاستراتيجي لتوفير الغذاء في افريقيا ومواجهة أثار التغيرات المناخية كما أضاف

بأن هذا الاجتماع يأتي في اطار مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروعات الأفرا والتي تدعمها الهيئة لتبادل الخبرات الدولية في المجالات المختلفة.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن اجتماعات الخبراء ستناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجه الزراعة في الدول الأفريقية نتيجة التغيرات المناخية ومنها انخفاض مستويات خصوبة التربة وتدهور الأراضي وقلة توافر المياه ، كما تشمل التحديات التي تواجه الإنتاج الحيواني .

وأوضح أن المناقشات ستركز على تبادل الخبرات خاصة في مجال استخدام التقنيات النووية النظائرية وغير النظائرية لتطوير الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.