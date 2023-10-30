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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بالفيديو.. دبابات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين داخل قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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زعمت وكالة الأنباء الفرنسية أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم الاثنين، في أطراف مدينة غزة وقطعت طريق صلاح الدين الذي يمتد من شمال القطاع إلى جنوبه، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقال شهود عيان إن الدبابات الإسرائيلية شوهدت في منطقة الزيتون. يقول أحد السكان: "لقد قطعوا طريق صلاح الدين ويطلقون النار على أي مركبة تحاول السير على طوله".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت فضائية "العربية" نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى 4 أقسام وعزلها عن بعضها.

يأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الرابع والعشرين، حيث بدأت تل أبيب قبل يومين الاجتياح البري، الذي واجهته المقاومة الفلسطينية في عدد من مناطق القطاع عطلت محاولات الاحتلال السيطرة عليه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني، إلى جانب حوالي 20 ألف مصاب منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وكانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين. 

دبابات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين داخل قطاع غزة قطاع غزة