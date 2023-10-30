السوشيال ميديا والدعوة الإلكترونية.. أهم ما جاء في اجتماع أوقاف دمياط

تابع الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط اجتماع أئمة مديرية أوقاف محافظة دمياط حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإشراف الشيخ علي إسماعيل صابر مدير الدعوة حيث تم عقد اجتماع الأئمة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بمدينة دمياط

وذلك لحث وتحفيز الأئمة على تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

كما تم التركيز والاهتمام بالدعوة الإلكترونية التي لا تقل أهمية عن الدعوة بالمساجد فالسوشيال ميديا أضحت في كل بيت لا يكاد بيت من بيوتنا إلا ويتعامل مع الفضاء الإلكتروني والتنبيه على ما يستجد من أمور.

وحضر اللقاء فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد الرحمن مدير مديري الإدارات والدكتور محمود محسن سعد أبوالسعود مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية والشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة

وزارة بدمياط و مديري الإدارات والمفتشين

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت فعاليات اللقاء الثالث من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف المتميزة في التدريب والتثقيف، مؤكدًا أن الدعاة في الحقيقة هم الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والضياء، ويسهمون في تشكيل وعي الأمة المستنير، وعليهم تقع مسئولية تعليم الناس وتبصيرهم، وأن العلم من أعظم المقوِّمات للداعية الناجح، وهو من أركان الحكمة، ولهذا أمر الله به، وأوجبه قبل القول والعمل

كما أكد الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط أن مهمة الدعوة إلى الله مهمة عظيمة فهي مهمة الأنبياء والرسل، وهي رسالة سامية ورفيعة القدر وعالية الشأن، وأنه ينبغي على الداعية الناجح أن يتمثَّل الثقافات المختلفة ويهضمها، ويكوِّن منها مزيجًا جديدًا طيبًا نافعًا ليعود بالنفع على المجتمع، موضحًا أن برنامج البناء الثقافي يبرز للواقع العملي شخصية الإمام البناء الذي يطور ويتطور ويسعى إلى تغيير حقيقي يرى أثره ونفعه للجميع