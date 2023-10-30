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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تحذير من خطورة قصف إسرائيل لمحيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذر مدير عام مستشفى الصداقة التركي من خطورة استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المنشأة الطبية التي تعد الوحيدة من نوعها في غزة والمخصصة لمرضى السرطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مستشفى الصداقة التركي صبحي سكيك قوله، إن طائرات إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى بشكل متكرر يوم الإثنين والأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المبنى

وأضاف أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جرّاء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في غزة.

وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت في المبنى، نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.

وأوضح أن إسرائيل لم تكتفي بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، ولكنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

 

مدير عام مستشفى الصداقة التركي فلسطين قوات الاحتلال