بالصور.. رفع 2300 حالة إشغال متنوعة خلال حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام

نفذ قطاع هضبة الأهرام التابع لحي الهرم بمحافظةالجيزة، عددًا من الحملات المكبرة على الطرق لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق كما تم عمل حملة صباحية ومسائية على قطاع الهضبة لمتابعة ترشيد الطاقة والالتزام بمواعيد الغلق برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الهرم وبإشراف مصطفى عبد العليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الأهرام وعمرو المعدوى مدير إشغالات قطاع هضبة الأهرام وحسن فاروق مدير المتابعة الميدانية بقطاع هضبة الأهرام.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 2300 حالة إشغال متنوعة عبارة عن معدات واستندات وكراسي ودراجات بخارية وشاشات عرض وشيش وتروسكلات وفترينات وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع وتسهيل الحركة المرورية.