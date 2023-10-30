خلاف انتهى بطعنة مميتة.. التحقيقات تكشف سبب مقتل شاب على يد جاره بالهرم

تباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة، التحقيقات في مصرع شاب على يد جاره بسبب خلافات شخصية بالهرم، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بدفنها، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد المجني عليه، تعرضه لطعنة مميتة، باستخدام سلاح أبيض " سكين".

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة، بالعثور علي جثة شاب مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي صلاح.ص.ا، مصاب بطعنة نافذة أودت بحياته.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.