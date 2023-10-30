الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 13 ألف دبابة أوكرانية ومركبات منذ بدء العملية الخاصة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إن القوات المسلحة الروسية دمرت أكثر من 13 ألف دبابة أوكرانية وغيرها من المركبات القتالية المدرعة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزراة في بيان نقلته وكالة تاس الروسية إنه " تم تدمير إجمالي 517 طائرة، و253 طائرة هليكوبتر، و8392 طائرة بدون طيار، و441 نظام صواريخ مضادة للطائرات، و13006 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1170 قاذفة صواريخ متعددة، و6902 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 14760 وحدة من القوات الخاصة العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية قصفت موقع قيادة ومراقبة أوكرانيًا بالقرب من نوفوميخيلوفكا.