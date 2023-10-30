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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكونجرس الأمريكي يعتزم تجزئة طلب بايدن تخصيص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
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يعتزم الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونجرس الأمريكي، تجزئة طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لشبكة "فوكس نيوز": "ما نريد القيام به  بسبب الحاجة الملحة لدى إسرائيل هو البدء بمساعدة إسرائيل ثم حل القضايا المتعلقة بالمناطق الأخرى".

وأضاف ماكول أن مجلس النواب سينجز ذلك في الأسبوع المقبل.

وأضاف: "لكن لا يمكننا أن ننسى الملفات الأخرى"، مشيرا إلى خطط تخصيص الأموال لدعم أوكرانيا وتايوان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن الإدارة الأمريكية لم تطلع الكونجرس على الهدف النهائي للولايات المتحدة من النزاع في أوكرانيا.

الكونجرس الأمريكي مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا بايدن