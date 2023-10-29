الأنبا سيداروس يلتقي كهنة عزبة النخل

التقى الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع عزبة النخل والمرج بمجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل، في لقاءهم الدوري، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالمرج الشرقية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأنبا سيداروس عن الجانب الرعوي في حياة الراعي، ثم كلمة للأب القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مار مرقس كليوبترا عن سلامة الخدمة، ثم أسئلة عن خبرات في الخدمة.

وفي نهاية اللقاء وزع الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع عزبة النخل والمرج ، هدايا تذكارية على الآباء. يأتي هذا اللقاء في أطار المتابعة الدورية لكنائس قطاع عزبة النخل.