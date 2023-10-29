البابا فرنسيس يطالب بوقف إطلاق النار في الأرض المقدّسة

حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكر جميع الذين - وفي أماكن عديدة وبطرق مختلفة - انضموا إلى يوم الصوم والصلاة والتوبة الذي عشناه يوم الجمعة الماضي من أجل السلام في العالم. لا نستسلمنَّ أبدًا.

وقال: لنواصل الصلاة من أجل أوكرانيا، وكذلك من أجل الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل والمناطق الأخرى التي تعاني من الحرب.

وتابع: في غزة بشكل خاص، لتُترك فسحات لضمان المساعدات الإنسانية ويتمّ إطلاق سراح الرهائن على الفور. لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف إطلاق النار.

وأضاف: ليتوقف إطلاق النار. لقد استمعتُ مؤخرًّا إلى الأب إبراهيم فلتس، في برنامج "على صورته"، حيث قال: "أوقفوا إطلاق النار! أوقفوا إطلاق النار!". إنه نائب حارس الأراضي المقدسة. ونحن أيضاً مع الأب إبراهيم نقول: أوقفوا إطلاق النار. توقفوا أيها الإخوة والأخوات: الحرب هي هزيمة على الدوام!

تابع البابا فرنسيس يقول أنا قريب من سكان منطقة أكابولكو في المكسيك، التي ضربها إعصار قوي.