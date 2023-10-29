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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وقفة تضامنية في نواكشوط لدعم الشعب الفلسطيني

نواكشوط
نواكشوط
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نظم سكان العاصمة نواكشوط، وقفة ليلية جديدة أمام السفارة الأمريكية، في إطار الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون الذين حملوا أعلام موريتانيا وفلسطين شعارات ورددوا هتافات تندد بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وازدواجية المعايير التي تنتهجها دول الغرب.

وتشهد نواكشوط والمحافظات الموريتانية الداخلية نشاطات مكثفة تضامنا مع فلسطين في مشهد غير مسبوق.

وونظمت في الأيام الأخيرة سلسلة من الوقفات أمام العديد من السفارات الغربية للتنديد بمواقفها من العدوان على قطاع غزة والذي يدخل أسبوعه الرابع.

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