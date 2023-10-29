متظاهرون يقتحمون مطارًا في داغستان لحظة وصول طائرة إسرائيلية قادمة من تل أبيب

تناقلت وسائل إعلاميّة في داغستان (جنوب غرب روسيا) مقاطع فيديو لمتظاهرين غاضبين قاموا باقتحام مطارا بعد سماعهم بخبر وصول طائرة تحمل مسافرين إسرائيليين ليمنعوا هبوطها ونزولها عندهم، وأفادت مصادر أنّ الأمن يحاول منعهم، وأنّ الطائرة لم يتمّ نزول الركاب منها بعد.

واقتحم المتظاهرون المطار رافعين أعلام فلسطين، تعبيرا عن غضبهم جراء العدوان الإسرائيلي والمجازر التى يرتكبها المحتل في قطاع غزة ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء.

نقلت وكالة «شمس نيوز» الفلسطينية اليوم الأحد، أن رحلة جوية إسرائيلية هبطت في «محج قلعة» عاصمة داغستان، وأكدت على أن حشودا من المواطنين المحليين تجمعت أمام مدخل المطار بهدف مهاجمة الركاب الإسرائيليين، مشيرة إلى ترديد الحشد لهتافات «الله أكبر».

ولفتت إلى وقوع حادث مماثل خلال الليلة الماضية في فندق فلامنغو بالمدينة، عندما اقتحم مواطنون الفندق بعد شائعات عن وجود إسرائيليين يعيشون فيه.