وزير الري: رغبة مصرية في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع تشو تشنغ كينغ نائبة وزير الموارد المائية الصينية، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء نائبة وزير الموارد المائية الصينية، والمشاركة البارزة للوفد الصينى فى فعاليات الأسبوع بوفد كبير وهذا يدل على الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال المياه، مؤكدا رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع الجانب الصينى خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور سويلم لمبادرة AWARe والتى توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على أرض الواقع لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه ، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نموا وخاصة بالقارة الأفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ .

وأضاف أنه يمكن للصين أن يكون لها دور رائد خلال مؤتمر Cop28 لدعم مبادرة AWARe من خلال تقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية فى "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخ" فى مصر، بما يُسهِم فى تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية.

وتم التباحث حول لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال تفعيل وتحديث مذكرة التفاهم فى مجال الموارد المائية الموقعة بين البلدين ، ووضع آلية لتبادل الخبرات فى مجال المياه والتعامل مع شح المياه وإدارة الجفاف والتعامل مع السيول ، والتوسع فى مجال البحث العلمي من خلال الاعتماد على الامكانيات المتميزة بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.