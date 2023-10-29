أعلن كل من رودي جارسيا وستيفانو بيولي، التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي موسم 2023/24.

ويلتقي الفريقان اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب “دييجو أرماندو مارادونا” معقل الجنوبي المباراة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة السيريا أي.

تشكيل نابولي ضد ميلان

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

الدفاع: دي لورينزو – أمير رحماني – ناتان – ماريو روي.

الوسط: إلماس – لوبوتكا – زيلينسكي.

الهجوم: ماتيو بوليتانو – راسبادوري – كفاراتسخيليا.

تشكيل ميلان ضد نابولي

الحارس الأساسي: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا – فيكايو توموري – بيير كالولو – ثيو هيرنانديز.

بينما وسط الميدان يتكون من: تيجاني ريندرز – رادي كرونيتش – يونس موسى.

المنطقة الهجومية: كريستيان بوليسيتش – أوليفيه جيرو – رافايل لياو.

ويحتل فريق مدينة الجنوب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة.

بينما يأتي الروسينيري في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.