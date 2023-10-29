أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن إقامة منافذ متحركة - سيارات - لبيع سلع الأرز وزيت الطعام بتخفيضات تصل إلى 30% بالأحياء ومدينة بورفؤاد بداية من غد الإثنين، وذلك في ضوء جهود المحافظة لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن.

بتخفيضات 30%.. منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية في بورسعيد

وكانت محافظة بورسعيد قد نظمت مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، وبمدينة بورفؤاد، ليكون سعر كيس الأرز 10 كيلو 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت 1 كيلو 45 جنيها، وسعر الأرز 1 كيلو 21 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي 220 جنيها، وسيجرى عرض السلع بنفس الأسعار بالمنافذ المتحركة أمام الأحياء، للوصول للمواطنين في كافة أنحاء بورسعيد.