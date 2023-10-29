إنتر يحسم القمة الإيطالية ويفوز على روما بهدف تورام

فاز فريق إنتر ميلان على حساب نظيره روما بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ماركوس تورام في الدقيقة 81 من عمر اللقاء إثر تلقيه عرضية رائعة من الجبهة اليسرى حولها إلى مرمى روما بسهولة.

بهذه النتيجة تصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مثله وتسجيل 25 هدفًا وتلقي 5 فقط.

بينما تواجد نادي روما في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة فقط جمعها من الفوز في 4 مباريات وخسارة مثلها والتعادل في 2 وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 13.

وغاب جوزيه مورينيو عن قمة إنتر ميلان ضد روما بسبب تلقيه طردًا في المباراة الماضية أمام مونزا في الدوري الإيطالي بسبب سخريته من منافسه بعد تسجيل ستيفان الشعراوي هدفًا قاتلًا أنهى به اللقاء.