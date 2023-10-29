محافظ المنيا يعتمد حركة تنقلات بين مديري إدارات التعليم

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الأحد حركة تنقلات بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدداُ من القيادات وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

يأتى هذا القرار لتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم و للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة و للصالح العام ، وقد جاءت الحركة التى اعتمدها محافظ المنيا بحضور حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتى تضمنت الآتى:

★★ تعديل تكليف كلاً من :-

★ حماده احمد عبد الجواد مدير إدارة مطاى التعليمية إلى مدير إدارة العدوة التعليمية

★ حسين صلاح محمد احمد مدير إدارة سمالوط التعليمية إلى مدير إدارة مطاى التعليمية

★ بهاء حسن على يوسف مدير إدارة ملوى التعليمية إلى مدير إدارة سمالوط التعليمية

★ حسام عبد العزيز عمر مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية إلى مدير إدارة دير مواس التعليمية

★ احمد محمد احمد محمود صالح وكيل إدارة بنى مزار التعليمية إلى وكيل إدارة سمالوط التعليمية

★ اسامه محمد بكر عبد الحى وكيل إدارة مطاى التعليمية إلى وكيل إدارة ابوقرقاص التعليمية

★ عبد الحكيم محمد احمد وكيل إدارة ابو قرقاص إلى وكيل إدارة ملوى التعليمية

★★شملت الحركة أيضا تكليف كلاً من :-

★ حسين صادق حسن محمد مديراً لإدارة مغاغة التعليمية

★ محمد عباده محمد محمد مديراً لإدارة ابوقرقاص التعليمية

★ محمد احمد عبد السميع حسانين مديراً لإدارة ابو قرقاص التعليمية

★ وائل طه محمد اسماعيل وكيلاً لإدارة بنى مزار التعليمية

★ هانى صلاح نصر حسن وكيلاً لإدارة مطاى التعليمية ،

★ محمد عبد الحفيظ محمد حسن وكيلاً لإدارة دير مواس التعليمية

عقب صدور قرار التسكين والتكليف، هنأ حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد ، ووجه حمدى مصطفى الشكر لكل القيادات التي أدت واجبها خلال الفترة الماضية لما بذلوه من جهد لخدمة العملية التعليمية.

هذا وشملت حركة التغييرات تكليف فوزيه شعبان على يوسف مديراً لإدارة التعليم الاعدادي المركزى بديوان المديرية

FB_IMG_1698605744668

FB_IMG_1698605739777