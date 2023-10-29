أستاذ إعلام: الرأي العام العالمي منحاز لإسرائيل بقوة

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الرأي العام العالمي منحاز لإسرائيل بقوة، مضيفًا أنه لا يوجد ازدواجية في المعايير مثلما يتحدث البعض في التعامل مع القضية الفلسطينية، ولكن الإعلام الغربي سواء كان الأمريكي أو الأوروبي لا يتحدث سوى بمعيار واحد وهو الانحياز لهذا الكيان الصهيوني.

وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن الإعلام الأوروبي لديه قنوات متحدثة باللغة العربية، وهناك قنوات روسية وأوربية، وهذا يعني أن كافة دول العالم تضغط على الرأي العام العربي لنقل الرواية الإسرائيلية الكاذبة من خلال استخدام التضليل والتزييف.

وأشار إلى أن أغلب ما نقلته وسائل الإعلام الأوروبية والغربية عن القضية الفلسطينية تنحاز فيه بشكل كامل للجانب الإسرائيلي، حيث يتحدث الإعلام الغربي عن ما يسقط في إسرائيل على أنهم ضحايا، وتخلق الكثير من القصص الإنسانية، بينما يتحدثون عما يسقط في الجانب الفلسطيني عن أنهم قتلى وموتى دون أي اهتمام يذكر.