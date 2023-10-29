الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من نقابة المحامين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفداً من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن نقابة المحامين من أعرق وأكثر النقابات حضورًا في المواقف السياسية في كل العصور، إذ أن لهم تاريخ في الكفاح والدعم من عشرات السنين، وتضم 36 نقابة فرعية، مثمناً مشاركتهم السياسية في كافة الأحداث، مشيرًا إلى دور النقابة المهم في توعية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية في الانتخابات، لافتاً أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق العديد من الانجازات خلال التسع سنوات الماضية على كافة المستويات وخصوصاً في تحقيق العدالة، منها رقمنة خدمات العدالة والأمان وتشغيل منظومة فرض وإنفاذ القانون و تمكين المرأة في النيابة و القضاء، و تراجع معدلات الجريمة و زيادة عدد المحاكم.

وفي السياق ذاته، قال وفد النقابة أنه بجانب اهتماماتهم المهنية والثقافية إلا أنهم يرون أنه لا بد أن يكون لهم دور وطني، مؤكدين دعمهم للمرشح الرئاسي لما حققه من تنمية حقيقية يراها الجميع، وأنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة إلا أنهم يدركون أن مراحل بناء دولة تحتاج الوقت، والجهد، والمال والتحمل.

وأشاروا إلى أن القيادة السياسية حرصت على إعادة الأمن والاستقرار، وأن المرشح الرئاسي يحرص دائماً على تنمية الدولة وبنيتها التحتية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.