أستاذ إعلام: الإعلام الغربي يلعب دورًا خطيرًا في توجيه الشعوب في الداخل

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن شبكة "سي إن إن" الأمريكية نشرت تقريرا عن قطع رؤوس الأطفال في إسرائيل على يد المقاومة الفلسطينية، وبعد ذلك أصدرت بيانًا تعتذر فيه ليس عن قطع رؤوس الاطفال، لأن الشبكة لم تتحقق من هذه المزاعم، واعتمدت هذه الرواية على ما يتحدث به الجانب الإسرائيلي فقط.

وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن التفوق الإعلامي الغربي الأوروبي والغربي ليس أمرا وليد اللحظة، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي يلعب دورًا خطيرًا في توجيه وتقليب الشعوب في الداخل.

وأوضح أن الإعلام العربي لا يمتلك أدواته بشكل جيد، ولا يقوم بإعداد قنوات موجهة للرأي العام الدولي، ولا يوجد إلا قناة الجزيرة المتحدثة باللغة الإنجليزية وتأثيرها على المستوى الدولي محدود.