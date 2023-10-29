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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة تتابع بدء إزالات عقارات ذات الخطورة الداهمة بحي الخليفة

جانب من الازالات
جانب من الازالات
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تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الاجهزة التنفيذية بحي الخليفة برئاسة العميد طارق اليمني رئيس الحي ببدء اعمال تنفيذ الازاله لـ ١٢ عقار نظرا للخطورة الداهمة بمنطقة الحطابة حيث تتم الازالة بمعرفة مقاول الحي  وبالتنسيق مع الاستاذ جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية.  
وقد اصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها لرؤساء احياء المنطقة بالمتابعة المستمرة بهذا الشأن مع الاسراع في عمل حصر شامل لكافة المنشأت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حي واعداد تقارير وافية و فورية بكافة المعلومات والتفاصيل واجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة

فقد اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن العقارات خالية من السكان و تبين وجود شروخ نافذة بالحوائط وانهيارها وهبوط ارضي بالمداخل وشددت سيادتها على عمل الصلبات والتحفظات اللازمة قبل واثناء تنفيذ الازالة بمعرفة الحي .

كما ناشدت سرعة التواصل والابلاغ عن اي عقار به خطورة داهمة بنطاق احياء الجنوبية لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية .

المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية نائب محافظ القاهرة محافظ القاهره