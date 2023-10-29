وزير خارجية الأردن لنظيريه القبرصي والبلجيكي: يجب العمل على وقف الحرب على غزة

اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، كلا على حدة بمقر الوزارة اليوم الأحد، مع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس ووزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب.

وبحث الاجتماعان، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية، مشددا على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معًا وفوريًا على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الذي تحوله الحرب الإسرائيلية جحيمًا في خرق واضح للقانون الدولي.

وحذر الصفدي من أن خطر توسع هذه الحرب وامتدادها في المنطقة كبير، مؤكدا أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية، حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما أكد الصفدي أن وحده السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سيضمن الأمن والسلام للفلسطينيين ولإسرائيل.

وشدد الصفدي على أن الأردن يدين قتل المدنيين من الجانبين ويؤكد ضرورة التزام القيم الإنسانية المشتركة، واحترام حياة المدنيين، وضرورة عدم استهدافهم بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم.

وشكر الصفدي وزيرة الخارجية البلجيكية على تصويت بلادها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صوت لصالحه أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.