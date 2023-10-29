شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة، و12 شهيدًا، بينهم امرأة حامل، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارات شنها طيران الاحتلال على النصيرات، وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال، قصفت منزلًا في شارع عايدية، ما أدى إلى انهيار أربعة منازل، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبيرة من المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

وأشارت المصادر إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية كثقت قصفها لمنطقتي النصيرات والبريج وسط القطاع، ما تسبب في ارتقاء العديد من الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8071 شهيدًا، مُبينة في تقريرها اليومي، أن 7955 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، و116 شهيدًا في الضفة الغربية، فيما جُرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 في الضفة.

وذكرت الوزارة أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.