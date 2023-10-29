اتحاد الغرف التجارية يكشف فوائد تحويل المركبات إلى العمل بالغاز الطبيعي

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التيسيرات الجديدة التي قدمتها وزارة البترول لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تأتي لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أهل مصر" من تقديم أحمد أبو طالب على قناة الدلتا، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيكون عامل توفير كبير على المواطن وخاصة أن سعر الغاز أقل من سعر البنزين، لافتا إلى أنه لا يؤثر على مواتير السيارات كما يدعى البعض.

وأوضح أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، لافتا أن تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن.