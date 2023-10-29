وزيرا خارجية السعودية وبلجيكا يبحثان هاتفيا آخر التطورات في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في بلجيكا، حاجة لحبيب، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، ووقف تفاقم الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وثمن الأمير فيصل خلال الاتصال، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) تصويت بلجيكا على قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.