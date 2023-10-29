وزير الري يفتتح جلسة "الذكاء فى إدارة الموارد المائية" بالقومي لبحوث المياه

افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى جلسة "الذكاء فى إدارة الموارد المائية" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الاعتماد على البحث العلمي فى مجال إدارة المياه.

وأشار إلى دور المركز الهام فى تعزيز البحث العلمي فى مجال المياه من خلال المعاهد ال ١٢ التابعة للمركز والتى تتميز بتخصصاتها المختلفة التى تشمل مختلف محاور البحث العلمي فى مجال المياه .

كما أثنى على مجهودات السيدة الاستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز على دورها فى قيادة المركز وتشجيعها لشباب الباحثين ورفع قدراتهم البحثية والتكنولوجية لمواكبة تحديات العصر الحديث .

وأكد دور الشباب فى تعزيز البحث العلمي وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية التى تخدم قضايا المياه وتسهم فى مواجهة تحديات المياه فى مصر .

وعقب ذلك .. قام الدكتور هانى سويلم والدكتورة رشا الخولى بتكريم عدد من شباب المساعدين والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه على مجهوداتهم المبذولة فى مجال البحث العلمي خلال الفترة الماضية ، وإنجاز العديد من الدراسات البحثية الهامة التى تخدم قضايا المياه .