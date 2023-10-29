وكيل الشباب بالدقهلية يتفقد الهيئات الرياضية بالمحافظة.. صور

تفقد الدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للرياضة، اليوم مراكز الشباب والأندية الرياضية التالية مركز شباب منية محلة دمنة، ومنشأة عاصم، ونادى جديلة الرياضي، ومركز شباب منية محلة دمنة اداره شباب المنصورة، للوقوف على سير العمل بالمركز والاشراف على سير فعاليات الجمعية العمومية لاستكمال مجلس الادارة.

ورافق الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة خلال جولته التفقدية، سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية، وبحضور محمد الرفاعى مدير إدارة المنصورة، و رئيس مجلس إدارة مركز شباب منية محلة دمنة، واعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي بالمركز، و محمد السعيد مندوب الجهة الإدارية، و ناجى رئيس قسم الهيئات بادارة شباب المنصورة.

كما تفقد مركز شباب منشأه عاصم بحضور ولاء طه مدير إدارة شباب منية النصر، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي بالمركز، للاشراف على سير انعقاد الجمعية العمومية بالمركز، وباشراف احمد راشد مندوب الجهة الادارية، ومحمد المليحة رئيس قسم الهيئات بادارة شباب منية النصر.

كما ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنشأت الشبابية والرياضية مع مجلس الاداره لامكانية رفع الموارد وأكد الدكتور ايمن ربيع علي ضرورة العمل علي الاستفادة بكل مساحة موجوده بالمنشأة من خلال الاستثمار الرياضي وخلق فرص عمل للشباب ووجود مصادر دخل متعدده لزيادة عدد الانشطة والالعاب المتعدده والاستفاده من طاقات الشباب في الرياضه وكل المجالات الاخري مثل الثقافية والاجتماعية.

وتأكيدا لمبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صاحب فكرة الاستثمار الرياضي في مصر من انشاء حمامات سباحه وقاعات مناسبات مما يعود بالنفع المالي علي مراكز الشباب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال هذه المشاريع حيث تعد الدقهلية من أوائل محافظات الجمهورية فى مشاريع الطرح الاستثمارى.

وفى ختام الجولة تفقد الدكتور ايمن ربيع نادى جديلة الرياضى بحضور رئيس مجلس الاداره والدكتور احمد الفرارجي مدير اداره الهيئات الرياضية بالمديرية.

يأتى ذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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