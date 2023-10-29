"منتخب الميني فوتبول" يتعثر أمام أذربيجان بطل أورويا.. والعراق والكويت يتعادلان

تعثر منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" أمام نظيره الأذربيجاني بطل أمم أوروبا في كأس العالم للعبة، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

وفاز المنتخب الأذربيجاني بطل أوروبا وأحد المرشحين الثلاث للتتويج باللقب، على منتخبنا الوطني بنتيجة 4-1.

وكان منتخبنا الوطني قد تقدم بهدف لعادل مجدي كامل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وتعادل المنتخب الأذربيجاني لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، وفي الشوط الثاني أحرز المنتخب الأذربيجاني 3 اهداف لينتهي اللقاء ¼.

ليتأجل حسم تأهل منتخبنا الوطني لدور الـ 16 إلى بعد غدا الثلاثاء حيث يواجه منتخبنا نظيره العراقي في اخر مبارياته بالدوري الاول.

وفي إطار منافسات المجموعة السابعة مجموعة مصر تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي بخمسة أهداف لكل منهما.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز في مباراته الأولى على المنتخب الكويتي 0/2، كما فاز المنتخب الأذرابيجاني في مباراته الأولى على المنتخب العراقي بنفس النتيجة.

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بالامارات أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، والذي أكد عقب المباراة:" كما تعودنا وقت الفوز والإنتصارات أن نحتفل معكم، أيضا وقت التعثر أن نقف لنصحح ونتدارك الأخطاء رغم قلة الإمكانيات وقصر فترة التحضير لن ننكسر سنواصل الطريق بإيمان وسنجعل من التعثر سببا للعودة ومواصلة الإنتصارات.. إيماننا كبير لن ننكسر سنعود أفضل مما كنا".

وتابع سمير:"سامحونا و نعدكم سنعود للإنتصارات بدعمكم إن شاء الله".

ويضم منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال، هشام خميس، أحمد جابر الأطروش، حسام حسن محمد، ابراهيم كمال، عمر نعمان، مروان عيسي، عابد إيهاب، محمد ياقوت، طارق باهي،جمال محمد مبروك، عادل مجدي كامل،محمود السيد،أحمد جابر إبراهيم،طه محمود،محمد بابادين، ومحمود جمال.

والجهاز الفني يتكون من وجدي دردور تونسي مديرا فنيا، ويعاونه من مصر أنسي نبيل مدربا عاما، عصام الشرقاوي مدربا، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أحمد نحلة مديرا إداريا، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب.

ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.