تنفيذ 118 مشروعًا تنمويًا في جنوب سيناء باستثمارات 36.134 مليار جنيه في 8 سنوات

تبلغ جملة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة في محافظة جنوب سيناء نحو 118 مشروعًا تنمويا نحو باستثمارات تبلغ 36.134 مليار جنيه بما يعادل 1.17 مليار دولار.

وكشف تقرير حكومي اطلعت " البوابة نيوز" علي نسخة منه بأن ما تم تنفيذ 109 مشروعًا منها بتكلفة 31.021 مليار جنيه وتوازي 1.002 مليار دولار، وتستحوذ على نسبة 92.4% من إجمالي المشروعات المنفذة في المحافظة.

وكشفت التقارير عن أنه لم يتبق سوى 9 مشروعات فقط تمثل أقل من 8% من المشروعات المنفذة، باستثمارات تبلغ 5.113 مليار جنيه بما تعادل 165.3 مليون دولار

وتتضمن مشروعات إقامة سوق سياحية بمنطقة دهب سكوير بتكلفة 81 مليون جنيه، وتطوير ممشي دهب السياحي بتكلفة 36 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير مستشفي الطور في سيناء بتكلفة 750 مليون جنيه، وتطوير مطار سانت كاترين باستثمارات 3 مليارات جنيه.

بالإضافة إلى رفع كفاءة مبني الحماية المدنية بأبوزنيمة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وتطوير الحديقة المركزية بشرم الشيخ، وإنشاء الممشي السياحي بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ بتكلفة 185 مليون جنيه، ودعم بنية شبكة الكهرباء بمدينة أبوزنيمة بتكلفة 3 ملايين جنيه