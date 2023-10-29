الدوري الألماني.. مرموش يقود فرانكفورت لتعادل مثير مع بروسيا دورتموند

قاد الدولي المصري عمر مرموش، فريقه إينتراخت فرانكفورت الألماني، للتعادل مع ضيفه بوروسيا دورتموند، بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.



وتألق مرموش بتسجيل هدفين لصالح فرانكفورت في الدقيقتين 8 و24 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين مقابل هدف واحد علي دورتموند.

وتعادل دورتموند، في الشوط الثاني، عن طريق يوسف موكوكو في الدقيقة 54 عبر يوسف موكوكو، لكن عاد فرانكفورت للتقدم بتسجيل الهدف الثالث من خلال فارس شيبي الهدف الثالث قبل أن يتعادل جوليان براندت للفريق الأصفر في الدقيقة 82.

وبهذه التعادل، يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 14 نقطة، حيث خاض 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة.