بسبب المعاكسة.. المُشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل جاره بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ضد متهم بالشروع في قتل شخص بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، لمعاكسته شقيقته، ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم«م. ق، ٢٨ عامًا، عاطل» في دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل المجني عليه «أ. ت» باستخدام سلاح أبيض «مطواة» لمعاكسة شقيقته في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض«مطواة» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود العيان أكدوا أنه طعن المجني عليه جاره في المنطقة بسبب لأنه اعتاد الذهاب وراء شقيقته عقب خروجها وتتبع خطواتها وأنه حذره بعدم فعل ذلك والامتناع عن السير وراء شقيقته ولكن أخته جاءت المنزل واشتكت من الشاب للمرة الرابعة فنزل ونشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها تطورت إلى تشابك بالأيدي وصولًا إلى الطعن. بداية الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم«عاطل» بالشروع في قتل أحد الأشخاص بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما بسبب قيام الأول بمعاكسة شقيقة الثاني ما أسفر عن إصابته بسلاح أبيض بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة.

وبعمل التحريات حول الواقعة تبين قيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجني عليه في دائرة القسم وأثناء معاتبته له حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بتسديد الأول عدد من الطعنات للضحية ما أسفر عن إصابته المذكورة في تقرير الطب الشرعي.

وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحاله المتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات.