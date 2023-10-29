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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زمالك 2003 يهزم الجونة برباعية ويتصدر دوري الجمهورية

زمالك 2003
زمالك 2003
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فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على الجونة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ محمد صلاح "هدفين" وعلي أحمد حسام "ميدو" وكريم عبدون.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "شباب الزمالك" للنقطة رقم 22 في صدارة جدول ترتيب البطولة.

وحرص حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين على التواجد في ملعب المباراة من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويقود فريق 2003 كل من؛ إبراهيم صلاح مديرا فنيا، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربا لحراس المرمي، ورضا عبد الواحد إداريا، ومحمود سعيد اخصائيا للإصابات و التأهيل، ورفعت حمدي مسؤولا للمهمات.

الجونة الزمالك دوري الجمهورية أيمن مصطفى