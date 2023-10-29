سمير فرج: القنبلة الزلزالية أنتجتها أمريكا لضرب إيران فاستخدمتها إسرائيل في غزة

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن ما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة هو استطلاع بالقوة من خلال التوغل المحدود، فعندما يتوغل الجيش بريا يظهر عناصر المقاومة وبالتالي يعرفون أماكنهم وتقصفهم الطائرات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكبر نسبة كثافة سكان وأكبر سجن في العالم في قطاع غزة.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل تستخدم قنابل زلزالية في غزة لهدم الأنفاق، وظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن القنبلة الزلزالية اتجهت واشنطن لإنتاجها لمحاولة ضرب مفاعلات إيران النووية التي أنشأتها في الجبال.

وتابع، أن هذه القنابل تنزل تحت الأرض وتتسبب في موجة انفجارية أشبه بالزلزال ويكون تأثيرها قوى على الأنفاق دون الإضرار الكبير بالأفراد والأشخاص، مؤكدا أن إسرائيل لن تستخدم غازات كيميائية في غزة حفاظا على الأسرى لدى حماس.

واختتم أن القنبلة الأسفنجية التي تستخدمها قوات الاحتلال في غزة، تشبه فوم الحلاقة وتسد فوهة الأنفاق ولا تؤثر على الأشخاص الموجودين في الأنفاق صحيا وهو ما تستخدمه تل أبيب من أجل الحفاظ على رعاياها.