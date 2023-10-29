سمير فرج يحسم الجدل: إسرائيل لن تجتاح غزة بريًأ لـ 3 اعتبارات

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العالم كله بدأ يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ضد العلمليات الإسرائيلية وهناك مظاهرات في عواصم الدول الغربية والإقليمية وصلت إلى أستراليا منددة بالعدوان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك اجتياح بري ولكن سيكون هناك توغل بري، موضحا أن الاجتياح يتبعه خسائر لن يقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الجيش والشعب الإسرائيليين.

وأردف “فرج” أن الأسرى الإسرائيليين في غزة يمنعون تل أبيب من اجتياح بري لأنهم يتواجدون في الأنفاق التي تشبه مدينة تحت الأرض.

وقال المفكر الإستراتيجي، إن إسرائيل لم تسيطر على شبر من غزة رغم مرور 23 يومًا على بدء العدوان على المناطق المدن الفلسطينية.

