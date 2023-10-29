سمير فرج يكشف رد فعل إسرائيل على عرض حماس بشأن صفقة الأسرى

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لأكثر من 8 آلاف شهيد وحوالى 20 ألف مصاب يحتاجون علاج وهو غير متوافر في المستشفيات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء عملية جراحية لطفل بدون بنج ووضعوا فوطه في فمه من الألم، وهذا نشرته سي إن إن.

ولفت إلى أن هناك 1300 قتيل منهم أكثر من 300 عسكري، وهذا عدد كبير عند دولة الاحتلال، موضحا أن الأسرى الإسرائيليين عند الفصائل الفلسطينية 224.

وقال إن توسع العمليات العسكرية في غزة يعني قتل الأسرى الإسرائيليين في غزة لأن حماس وزعتهم في الأنفاق، مضيفا أن حماس طلبت الإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني موجودون في سجون تل أبيب، وهو ما ترفضه إسرائيل.

واختتم اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الدول الأخرى تضغط من أجل الإفراج عن الرهائن لدى حماس، وهم رعاياها الذين كانوا موجودين في إسرائيل.

