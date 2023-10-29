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الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. «أوقفوا الإبادة الجماعية.. أنهوا الاحتلال»

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 29 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

«أوقفوا الإبادة الجماعية.. أنهوا الاحتلال»

تظاهرات حاشدة فى عواصم أوروبية دعمًا لغزة

إسرائيل تواصل القصف وأطلق بنيامين نتنياهو “المرحلة الثانية من الحرب” مساء السبت.

«نتنياهو» فى مأزق.. مطالب إسرائيلية بإعادة الأسرى والتوقف عن قصف غزة

«الأونروا» تُحذر من فوضى بعد اقتحام الآلاف فى غزة مستودعات المساعدات

وزير الخارجية: يجب التحرك الدولى الجاد والمنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية 

«الصليب الأحمر» تدعو إلى إنهاء المعاناة الإنسانية فى غزة

البوابة الاحتلال الإبادة الجماعية غزة نتنياهو