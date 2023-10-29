بالفيديو.. أسامة الجندي: على المؤمن أن يكون دائما متفائل مهما كانت المصائب والابتلاءات

قال الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إن بعض الناس يصاب بالأزمات التى قد تدخله فى ما يعرف بالاكتئاب، لافتا إلى أن الشرع الشريف دائما يحثنا على التفائل رغم كبر حجم الأزمات التى تؤثر فى المؤمن، وهو ما جاء فى قوله تعالي: "وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ".

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "التفائل هو سمة المؤمن التفاؤل هو الخير، التفاؤل هو ألا تسمح للمصائب أن تأخذك إلى اليأس والاحباط، لابد أن تكون دائما واثقا فى الله، فالمؤمن دائما فاهم أن الأمر كله بيد الله، فيبدل الحال فى لحظة".

واستكمل: "الابتلاء فى ذاته ليس خيرا أو شرا، متى يكون خيرا أو شرا فهذا يرجع للإنسان، الابتلاء مثل الاختبار من الله سبحانه وتعالي، فلابد أن يرتب الإنسان حالة إن كل ما يصيبه هو خير من عند الله".

