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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

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استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة، و12 شهيدا، بينهم امرأة حامل، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارات شنها طيران الاحتلال على النصيرات، وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من شهرأكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8071 شهيدا، مبينة في تقريرها اليومي، أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و116 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جُرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 في الضفة.

 

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