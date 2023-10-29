مدير مستشفى القدس يدعو لتدخل دولي بعد إنذار بإخلائه

دعا مدير مستشفى القدس في غزة، يوم الأحد، لضغط دولي لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه، مؤكدا استحالة إخلائه من المرضى والنازحين، وفقا لـ “سكاي نيوز".

وأكد بشار مراد، مدير مستشفى القدس في غزة، أنه لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب عدم وجود طرق للنزوح.

وفلت مراد إلى أن المستشفى تعرض "لدمار جزئي"، بعد الغارات الإسرائيلية في محيطه، وأن استهداف المستشفى سيعرض النازحين داخله لخطر الموت.

وطالب في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، بحماية المستشفى من "أي استهداف إسرائيلي".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال الأحد، إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ".