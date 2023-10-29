دبلوماسي روسي: من الممكن جدا إطلاق سراح 8 روس محتجزين بغزة لدى حماس

كشف مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الأحد، عن أنه من الممكن جدا إطلاق سراح ثمانية مواطنين يحملون الجنسية الروسية ضمن المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة "حماس".

وقال المصدر الروسي في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية، دون الكشف عن هوية المصدر - إن "الفرصة موجودة، ويتم إجراء الجهود اللازمة لتحقيقها".

ومن جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا التصريح بقولها: "روسيا لا تدخر جهدا من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.. نبذل قصارى جهدنا في كافة المسارات".

وأضافت: "أولًا هناك عمل سياسي روسي بالأمم المتحدة للضغط من أجل تحقيق الأمر الأكثر أهمية، وهو وقف إطلاق النار والعنف، لتحقيق ما يسمى عمومًا بخفض التصعيد".

يذكر أن المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوردانوف كان قد أكد، في وقت سابق، أن ممثلي حماس تعهدوا بالإفراج عن 8 رهائن روس.