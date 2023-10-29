العمل الوطني الفلسطيني: إسرائيل تعتبر قرارات الأمم المتحدة "لا لزوم لها"

قالت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إنّ ثمّة مَثَل عِبري شائع يقول "الأمم المتحدة لا لزوم لها"، وبالتالي، فإن دولة الاحتلال لا تهتم بالمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة منذ زمن بعيد جدا.

وأضافت النتشة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي: "هذا الأمر يحدث اليوم في ظل التغطية الأمريكية الأوروبية لتبير العمليات الإسرائيلية ووصفها بأنها للدفاع عن النفس".

وتابعت: "أول أمس صدر قرار أممي بتصويت 120 دولة وامتناع 45 دولة لوقف إطلاق النار وفتح المساعدات الإنسانية وأعقب ذلك مباحثات واتصالات بين الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاولة تطبيق القرار على أرض الواقع بفتح الممرات الإنسانية وإدخال ما يلزم من مساعدات لقطاع غزة لأن ما يدخل حتى الآن 7 قوافل، لكنها نقطة في بحر المستلزمات التي يحتاج إليها قطاع غزة من أجل رفع الركام والمباني المهدمة".

وواصلت: " تبرز الحاجة إلى الكثير من المواد الطبية اللازمة لإجراء العمليات بشكل أساسي والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية بجانب الماء الصالح للشرب، وكل هذه الأمور مازالت عالقة على الجانب المصري من المعبر مع تعنت إسرائيلي وتفتيش دقيق في كل ما يدخل".

