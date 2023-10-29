"الصحفيين" تقيم عزاء وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم بقاعة هيكل

تقيم نقابة الصحفيين المصريين، بعد قليل حفل تأبين وتكريم وعزاء للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من ٢٤ صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم ٣ من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

تحيى نقابة الصحفيين المصريين بطولات الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.