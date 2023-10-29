وزير الشباب يلتقي رؤساء اتحادات الدولي والأفريقي والآسيوي والعربي لرفع الأثقال

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي والقطري وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري للأثقال، اليوم الأحد، علي هامش إستضافة مصر لثلاث بطولات "البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الأفريقية"، التي تقام خلال الفترة من (٢٥-٣١) أكتوبر الجاري، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في تلك البطولات 193 لاعب ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية، وتقام منافسات البطولة العربية لجميع الأعمار السنية بمشاركة 12 دولة عربية، بينما يشارك 15 دولة إفريقية في منافسات البطولة الأفريقية لجميع الأعمار.

من جانبه، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلي رئيس الاتحاد الدولي وكافة المسئولين عن رياضة رفع الأثقال، لوقوفهم بجانب مصر في أزماتها الماضية، وثقتهم في اسناد العديد من البطولات في مختلف المستويات لمصر، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية للمنشآت الشبابية والرياضية؛ وهو ما انعكس علي أن تصبح مصر قبلة ومركز دوليّ لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدوليّ والقاري.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة خلال أزمة المنشطات والتي تعرضت لها رفع الاثقال المصرية، بجانب الطفرة الذي يشهدها رفع الأثقال المصري منذ عودته مرة أخرى، مما كان له الفضل في تحقيق تلك الإنجازات الأخيرة.

وفي ختام اللقاء، وجه محمد المانع رئيس الاتحاد العربي الدعوة للدكتور أشرف صبحي لحضور بطولة كأس قطر لرفع الأثقال وهي المحطة الأخيرة للتأهل لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.