المنيا تستقبل الأنبا أسطفانوس الأسبوع المقبل

يعقد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات بالمنيا الاجتماع العام الأسبوعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا بدء من الساعة السابعة مساء، ويستضيف يوم الخميس القادم الموافق 2 نوفمبر 2023، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن.

ويبدأ الاجتماع بصلاة العشية ثم باقة من الترانيم، ومن المقرر أن تبث العظة الأسبوعية عبر صفحتي إيبارشية المنيا على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم Aba Fees وكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا، ويحضر هذا الاجتماع شعب غفير من أبناء الإيبارشية، والكهنة، ومجمع المكرسين والمكرسات بالإيبارشية.