الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للقاء زد في الدوري

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا لموقعة فريق زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

وكان فريق الزمالك قد تعرض لهزيمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1، ومنح أوسوريو اللاعبين بعد الهزيمة راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

ويقدم الزمالك مع المدرب أوسوريو أداء غير جيد ومتذبذب حتى الآن، حيث خاض الفريق الأبيض بالدوري هذا الموسموحتى الآن 5 مباريات، تعادل في مباراتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب، وفاز في مباراتين أمام سموحة والبنك الأهلي، وخسر في مباراة أمام فريق إنبي .

ويأتي الزمالك قبل مواجهة زد في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحل زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط .