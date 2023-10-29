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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للقاء زد في الدوري

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك
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يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا لموقعة فريق زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

وكان فريق الزمالك قد تعرض لهزيمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1، ومنح أوسوريو اللاعبين بعد الهزيمة راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

ويقدم الزمالك مع المدرب أوسوريو أداء غير جيد ومتذبذب حتى الآن، حيث خاض الفريق الأبيض بالدوري هذا الموسموحتى الآن 5 مباريات، تعادل في مباراتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب، وفاز في مباراتين أمام سموحة والبنك الأهلي، وخسر في مباراة أمام فريق إنبي .

ويأتي الزمالك قبل مواجهة زد في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحل زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط .

الزمالك فريق زد الدوري الممتاز أيمن مصطفى