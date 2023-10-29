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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الألمانى.. مرموش يتقدم لآنتراخت بهدفين فى الشوط الأول

مرموش
مرموش
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تقدم فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، على نظيره بوروسيا دورتموند، بهدفين لهدف، فى الشوط الأول من المباراة القائمة بينهما الآن على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
وجاء هدفى الشوط الأول عن طريق الفرعون المصرى عمر مرموش لصالح آينتراخت فى الدقيقتى الثامنة من ضربة جزاء، والـ 24. 

ويحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز السابع من ترتيب الدورى الألمانى برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق بوروسيا دورتموند فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش بوروسيا دورتموند